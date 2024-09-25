«Хезболла» сообщила о ракетном ударе по командному пункту «Моссад» у Тель-Авива

Ливанское движение «Хезболлах» сообщило о запуске ракеты по командному пункту разведки Израиля «Моссад» возле Тель-Авива, который мог быть ответственен за уничтожение некоторых лидеров организации, а также подрывы пейджеров и других устройств в Ливане.
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