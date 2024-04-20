Сенат США поддержал закон о слежке

Сенат США поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, позволяющего вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов, следует из заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.