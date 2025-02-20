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Nature: человечеству грозит вымирание из-за сокращения кислорода на Земле

Nature: человечеству грозит вымирание из-за сокращения кислорода на Земле

Ученые спрогнозировали гибель человечества из-за резкого снижения кислорода в атмосфере Земли.Ученые Казуми Озаки из Университета Тохо и Крис Райнхард из Технологического института Джорджии спрогнозировали необычайно резкое сокращение содержания кислорода в атмосфере Земли.

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