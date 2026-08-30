По нужде: торговая война грозит оставить американцев без туалетной бумаги

США, несмотря на то, что объективно теряют статус мирового гегемона, уступать свое на Олимпе место явно не собираются.
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