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В Турции заявили, что развитие отношений с РФ остается приоритетом для страны

В Турции заявили, что развитие отношений с РФ остается приоритетом для страны

ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN Турция уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономического сотрудничества с Россией, несмотря на давление Соединенных Штатов, заявил ТАСС генеральный директор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.

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