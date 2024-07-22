Полезные свойства солевой лампы — миф или реальность?

Часто люди сомневаются в полезности солевых ламп. Магазинные лавки предлагают широкий выбор данных аксессуаров, так что покупатель может столкнуться с проблемой решения, какой модели лампы отдать предпочтение.
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