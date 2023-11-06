Ведьмак Геральт из Ривии глазами разных художников

Для начала, немного о самом персонаже. Геральт является Ведьмаком из школы "Белого Волка". Будучи ребёнком, Геральта подвергли ряду мутаций при помощи различных трав и мутагенов, что изменило его физиологию, а последующие тренировки в школе "Волка" сделали из него полноправного ведьмака - охотника на чудовищ.