Ведьмак Геральт из Ривии глазами разных художников

Для начала, немного о самом персонаже. Геральт является Ведьмаком из школы "Белого Волка". Будучи ребёнком, Геральта подвергли ряду мутаций при помощи различных трав и мутагенов, что изменило его физиологию, а последующие тренировки в школе "Волка" сделали из него полноправного ведьмака - охотника на чудовищ.
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