22 девушки, которые доказали, что натуральная красота лучше любого макияжа

Макияж — отличный инструмент в руках умелого мастера. С его помощью можно подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки, а иногда, вообще измениться до неузнаваемости! Но нужно ли делать макияж каждый день, чтобы выглядеть красиво? Вовсе нет! И девушки из нашей подборки это доказали.
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