Медвежий угол
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Медвежий угол

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Подросток-мигрант оказался серийным убийцей. В ХМАО разыгралась трагедия

Подросток-мигрант оказался серийным убийцей. В ХМАО разыгралась трагедия

Русский наблюдатель Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat Подросток-мигрант, приехавший в Россию, оказался серийным убийцей.

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Юрий Кушнарев

сколько ещё должно погибнуть,быть покалеченными,изнасилованными жителей России,чтобы в Кремле очухались от того,что сами натворили? Очень похоже,что им все эти бесчинства безразличны.Помните о этом,когда пойдёте голосовать.Ни единого голоса ЕР.