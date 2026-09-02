Подросток-мигрант оказался серийным убийцей. В ХМАО разыгралась трагедия

Русский наблюдатель Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat Подросток-мигрант, приехавший в Россию, оказался серийным убийцей.
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Пора отменить безвизы!
сколько ещё должно погибнуть,быть покалеченными,изнасилованными жителей России,чтобы в Кремле очухались от того,что сами натворили? Очень похоже,что им все эти бесчинства безразличны.Помните о этом,когда пойдёте голосовать.Ни единого голоса ЕР.
Интересно, за какой бакшиш этих уродов пропустили в Россию.
Нужно выгонять таких из России и обязательно собирать их биоматериал, чтобы они уже ни пд какими измененными данными не проникли в Россию.