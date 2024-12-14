Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры и спортивный комитет Тверской области

Из-за отмены своего ноябрьского концерта Лидер группы «Звери» Рома Зверь подал в суд на министра культуры и Комитет по физической культуре и спорту Тверской области из-за отмены своего концерта, пишет телеграм-канал SHOT.
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