Экс-дистрибьюторы RC Group стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве

Десятки людей обратились в полицию с жалобами на деятельность IT-компании RC Group. По ряду заявлений возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как компания предложила желающим стать дистрибьюторами своих IT-продуктов вроде программ кешбэка и скидок.