Экс-дистрибьюторы RC Group стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве

Десятки людей обратились в полицию с жалобами на деятельность IT-компании RC Group. По ряду заявлений возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как компания предложила желающим стать дистрибьюторами своих IT-продуктов вроде программ кешбэка и скидок.
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