Алтайский прокурор поставил на контроль ситуацию с обрушением дамбы в Шелаболихе

На месте происшествия работает территориальный прокурор Прокурор Алтайского края Антон Герман в связи с обрушением дамбы в Шелаболихинском районе поставил на контроль вопросы устранения последствий перелива дороги в райцентре и соблюдения прав граждан, сообщили в региональной прокуратуре.