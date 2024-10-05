Алтайский прокурор поставил на контроль ситуацию с обрушением дамбы в Шелаболихе

На месте происшествия работает территориальный прокурор Прокурор Алтайского края Антон Герман в связи с обрушением дамбы в Шелаболихинском районе поставил на контроль вопросы устранения последствий перелива дороги в райцентре и соблюдения прав граждан, сообщили в региональной прокуратуре.
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