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Крымская газета

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Аксёнов о 80-летии Победы: недобитые нацисты не смогут испортить нам праздник

Аксёнов о 80-летии Победы: недобитые нацисты не смогут испортить нам праздник

Каждый год накануне 9 Мая наши враги усиливают информационные атаки, пытаются совершать провокации, вбрасывают фейки, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

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