Новые факты о первой леди Франции. Тайная жизнь Брижит Макрон раскрыта

Вчера 17K прочитали Франция! Страна, где политика и драма всегда идут рука об руку, где каждый день может начаться с утреннего круассана и чашечки кофе, а закончиться бурными обсуждениями очередного скандала, который захватывает умы и сердца французов.
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