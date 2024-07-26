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Добрый Мир

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Новые факты о первой леди Франции. Тайная жизнь Брижит Макрон раскрыта

Новые факты о первой леди Франции. Тайная жизнь Брижит Макрон раскрыта

Вчера 17K прочитали Франция! Страна, где политика и драма всегда идут рука об руку, где каждый день может начаться с утреннего круассана и чашечки кофе, а закончиться бурными обсуждениями очередного скандала, который захватывает умы и сердца французов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Выходит, что Макрон обыкновенный трубочист? 🤠👍👈😜😱
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18 час.
Махамбет Толеугазин
...  я думал что макро ша лохматит бабушку, а получается что бабушка, то есть дедушка лохматит макро шу, то есть макро ша пидор ... во оно как получается у лягушатников ...
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18 час.
ВД
Вовладар Даров
Разведчик гофротрубочист!
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12 час.

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