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Как пережить новогодние праздники и без стресса вернуться в рабочий ритм: советы психолога

Как пережить новогодние праздники и без стресса вернуться в рабочий ритм: советы психолога

Праздники — это время, когда мы можем расслабиться, отдохнуть и насладиться компанией близких людей. Однако, когда весёлые дни заканчиваются, наступает реальность трудовых будней, и возвращение к привычному рабочему ритму может стать настоящим испытанием.

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