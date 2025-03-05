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Парламентская газета

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В Ингушетии подвели итоги деятельности БФ «Возрождение» за 2024 год

В Ингушетии подвели итоги деятельности БФ «Возрождение» за 2024 год

Глава республики Махмуд-Али Калиматов высоко оценил деятельность благотворительного фонда «Возрождение», созданного бизнесменом и меценатом Микаилом Гуцериевым с целью реализации в республике социально значимых проектов.

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