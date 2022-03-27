Тен Хаг – фаворит на пост тренера «МЮ». Боссы клуба хотят, чтобы у команды была игровая идентичность

Эрик тен Хаг лидирует в борьбе за пост тренера «Манчестер Юнайтед». По информации The Times, манкунианцы хотят, чтобы следующий тренер придал команде игровую идентичность, что дает преимущество тен Хагу по сравнению с остальными конкурентами.