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Атаки противника на гражданские объекты: силы ПВО перехватили и уничтожили 596 украинских БПЛА над регионами РФ

Атаки противника на гражданские объекты: силы ПВО перехватили и уничтожили 596 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на 9 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА сбили над 12 регионами России, а также над Чёрным морем.

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