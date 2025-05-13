13 мая - День Черноморского флота ВМФ России Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ установил своим приказом дату профессионального праздника моряков-черноморцев.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
13 мая - День Черноморского флота ВМФ России Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ установил своим приказом дату профессионального праздника моряков-черноморцев.
Свежие комментарии