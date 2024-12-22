МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования. Всего кредиторы наложили на Киев свыше 50 обязательств

МВФ добавил Киеву три условия для продолжения финансирования Международный валютный фонд (МВФ) добавил Киеву три новых условия для продолжения финансирования по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).