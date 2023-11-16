Губернатор Артюхов передал внуполу казачество и избавил от работы с мигрантами

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов изменил сферу полномочий департамента внутренней политики (ДВП). Сотрудники ведомства больше не обязаны заниматься противодействием экстремизму в автономном округе, а также социальной и культурной адаптацией мигрантов.
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