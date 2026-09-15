В Архангельске утром 15 сентября бензин в наличии на шести АЗС

На нескольких заправках поставки ожидаются в течение дня, на одной — только вечером.В Архангельске утром 15 сентября бензин был в наличии на шести из 11 АЗС, данные по которым опубликовала городская администрация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Средняя пенсия не...
- В Госдуме заявили...
- Владимир Путин ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым