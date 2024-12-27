Житель Мурино арестован за онлайн-бизнес по продаже рецептурных таблеток, он отправлял их по всей России Полицейские ликвидировали интернет-магазин по незаконной продаже сильнодействующего вещества.
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Житель Мурино арестован за онлайн-бизнес по продаже рецептурных таблеток, он отправлял их по всей России Полицейские ликвидировали интернет-магазин по незаконной продаже сильнодействующего вещества.