Вице-президент «Металлурга» о Бурмистрове: «Саша вошел в ритм, вопросов к нему нет. Свои задачи выполняет»

Вице-президент «Металлурга» доволен игрой новичка команды Александра Бурмистрова. 31-летний форвард, перешедший по ходу сезона из «Ак Барса», набрал 2 (1+1) очка в 10 играх за магнитогорцев.
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