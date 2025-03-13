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Артиллеристы ВС РФ уничтожили немецкую самоходную гаубицу PzH 2000 в зоне СВО

Артиллеристы ВС РФ уничтожили немецкую самоходную гаубицу PzH 2000 в зоне СВО

Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении спецоперации.

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