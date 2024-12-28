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Экологический ущерб в районе Керченского пролива всё ещё оценивают специалисты

Экологический ущерб в районе Керченского пролива всё ещё оценивают специалисты

После чрезвычайной ситуации в Керченском проливе невозможно сразу оценить весь экологический ущерб. Однако работы по его подсчёту активно проводятся, отметил Песков, подчёркивая важность и сложность данной задачи для экосистемы региона.

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