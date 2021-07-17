Российские ученые научились выявлять скрытые болезни мозга на ранних этапах

Методика основывается на безопасных нагрузочных тестах. Группа специалистов российского Института биологии развития имени Кольцова разработали универсальный метод для раннего диагностирования заболеваний головного мозга, передает телеканал «Мир 24».
Методика основывается на безопасных нагрузочных тестах. Группа специалистов российского Института биологии развития имени Кольцова разработали универсальный метод для раннего диагностирования заболеваний головного мозга, передает телеканал «Мир 24».
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