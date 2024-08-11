Театр абсурда
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Театр абсурда

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Воспоминания о будущем: в Германии предложили заключить с Россией "пакт о ненападении"

Воспоминания о будущем: в Германии предложили заключить с Россией "пакт о ненападении"

Если февраль, это - "достать чернил и плакать", то август - самое время, чтобы поговорить о пакте о ненападении между Москвой и Берлином.

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