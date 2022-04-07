Генпрокуратуру могут наделить правом отзывать лицензии СМИ без суда

На рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, который наделяет генпрокурора и его заместителей правом инициировать закрытие СМИ в России во внесудебном порядке.
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