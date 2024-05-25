Рогов: опроверг информацию об открытии шлюзов на плотине Днепровской ГЭС

Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Российской Федерации заявил, что информация об открытии шлюзов на плотине Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС) не соответствует действительности.
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