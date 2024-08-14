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Царьград

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"У противника есть два варианта": В Курской области обязательную эвакуации поселка Глушково расширили до всего района.

"У противника есть два варианта": В Курской области обязательную эвакуации поселка Глушково расширили до всего района.

Курским региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра "Патриот".

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