ФБР охотится за российским бизнесом в Мексике

МОСКВА (ИА Реалист). В своей авторской колонке на ИА Реалист государственный советник РФ первого класса, доктор политических наук Татьяна Полоскова анализирует ситуацию вокруг задержания гражданки России Татьяны Курашкевич в Грузии по запросу ФБР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии