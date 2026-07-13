ФБР охотится за российским бизнесом в Мексике

МОСКВА (ИА Реалист). В своей авторской колонке на ИА Реалист государственный советник РФ первого класса, доктор политических наук Татьяна Полоскова анализирует ситуацию вокруг задержания гражданки России Татьяны Курашкевич в Грузии по запросу ФБР.