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ИА Реалист

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ФБР охотится за российским бизнесом в Мексике

ФБР охотится за российским бизнесом в Мексике

МОСКВА (ИА Реалист). В своей авторской колонке на ИА Реалист государственный советник РФ первого класса, доктор политических наук Татьяна Полоскова анализирует ситуацию вокруг задержания гражданки России Татьяны Курашкевич в Грузии по запросу ФБР.

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