Ян Лисневский: "Власть не должна нарушать некие “красные линии” в борьбе с чем-то несправедливым"

Власти Молдовы в борьбе с чем-то несправедливым сами должны соблюдать законность, не нарушать некие “красные линии” и не применять двойные стандарты, поскольку, поступая несправедливо, они не могут рассчитывать на поддержку народа или на то, что им поверят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии