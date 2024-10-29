Ян Лисневский: "Власть не должна нарушать некие “красные линии” в борьбе с чем-то несправедливым"

Власти Молдовы в борьбе с чем-то несправедливым сами должны соблюдать законность, не нарушать некие “красные линии” и не применять двойные стандарты, поскольку, поступая несправедливо, они не могут рассчитывать на поддержку народа или на то, что им поверят.