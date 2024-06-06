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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продюсер ремейка Silent Hill 2 рассказал о сложности в игре, добавлении новых монс...

Продюсер ремейка Silent Hill 2 рассказал о сложности в игре, добавлении новых монс...

Продюсер ремейка Silent Hill 2 рассказал о сложности в игре, добавлении новых монстров и других подробностях игрыПосле недавней демонстрации игрового процесса обновленного издания Silent Hill 2 в Konami стали намного охотнее делиться интересными деталями.

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