Продюсер ремейка Silent Hill 2 рассказал о сложности в игре, добавлении новых монс...

Продюсер ремейка Silent Hill 2 рассказал о сложности в игре, добавлении новых монстров и других подробностях игрыПосле недавней демонстрации игрового процесса обновленного издания Silent Hill 2 в Konami стали намного охотнее делиться интересными деталями.
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