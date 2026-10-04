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«Барселона» громит «Реал» 5:0 после 1-го тайма в женской лиге Испании. Пина сделала покер

« Барселона » громит «Реал» в матче женского чемпионата Испании . Команды встречаются в 6-м туре Лиги F в Каталонии.

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