Стало известно о росте числа готовых пойти на территориальные уступки украинцев

Новый телефонный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал рост числа жителей Украины, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий и начало мирных переговоров.
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