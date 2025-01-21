Сегодня состоится малый парад планет

21 января 6 планет окажутся по одну сторону от Солнца. Часть участников условного парада будет видна на вечернем небе невооруженным глазом, сообщила ТАСС астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.
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