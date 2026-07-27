Сила в правде
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Сила в правде

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Россия идёт на кардинальные решения: Путин назвал цену для Украины и ударил по её логистике

Россия идёт на кардинальные решения: Путин назвал цену для Украины и ударил по её логистике

26 июля Россия перешла к кардинальным решениям. Путин ужесточил правила для мигрантов и их детей, в День флота назвал киевский режим неонацистским и пообещал победу с потерей Украиной западных земель.

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