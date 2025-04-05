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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фартуна о возвращении в 2Drots: «Обратно звали. Я говорю: «В РПЛ выйдете и придете»

– Вы ранее выступали в Медиалиге. В целом вы сейчас следите за выступлениями своей бывшей команды? – Ну я не прям уж фанат, слежу, когда они играют.

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