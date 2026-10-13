Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Указом Президента Российской Федерации от 12 октября 2026 года № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» произведены кадровые назначения в судебной системе Новосибирской области.
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Уважаемые "ГОСПОДА"! Есть же хорошая русская поговорка " От перемены мест слагаемых СУММА не измениться". И это совершенно верно, так как надо не людей менять, а всю же сложившеюся в России МАФИОЗНУЮ систему управления и особенно это явно проявляется в органах прокуратуры, СК, ФСБ и МВД РФ.