Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Указом Президента Российской Федерации от 12 октября 2026 года № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» произведены кадровые назначения в судебной системе Новосибирской области.