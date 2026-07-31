Six Saudi Oil Tankers Reroute Around Africa to Dodge Houthi Threat

Half a dozen empty Saudi oil tankers have turned away in the Arabian Sea from the Red Sea chokepoint Bab el-Mandeb and headed south around Africa in the western direction, in highly unusual moves for tankers loading crude from the Middle East.
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