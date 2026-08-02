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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попович о Гонду: «Прекрасный игрок, в футболе не только голы решают. В матче с «Крыльями» он проделал огромную работу, отдал мне отличную передачу»

Полузащитник ЦСКА Матия Попович высказался о форварде команды Лусиано Гонду. Аргентинец сделал результативную передачу на гол Поповича в игре 2-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

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