По словам эксперта, догадаться о том, что в продукте содержится опасный токсин, очень сложно. Баночка со смертью: как можно купить опасную болезнь в магазине и почему от этого никто не застрахован В России в последние дни фиксируется вспышка ботулизма, из-за отравления только в Москве в больницу попали больше 100 человек.