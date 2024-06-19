По словам эксперта, догадаться о том, что в продукте содержится опасный токсин, очень сложно. Баночка со смертью: как можно купить опасную болезнь в магазине и почему от этого никто не застрахован В России в последние дни фиксируется вспышка ботулизма, из-за отравления только в Москве в больницу попали больше 100 человек.
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