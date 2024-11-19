Торговый центр «Седанка Сити» во Владивостоке закрылся после пожара

Во Владивостоке после ночного пожара закрылся крупный торговый центр «Седанка Сити». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ТЦ, а также табличка с предупреждением висит на входной двери, сообщает PRIMPRESS.
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