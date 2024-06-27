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Стало известно имя возможного сценариста третьего сезона «Зимородка»

Стало известно имя возможного сценариста третьего сезона «Зимородка»

Первая часть турецкого сериала «Зимородок» увидела свет в сентябре 2022 года, и сразу же история богача и бедной девушки захватила внимание отечественной публики.

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