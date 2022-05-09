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Глава «Мегалайна»: Петербург отстал от Москвы по развитию из-за политики местной власти

Глава «Мегалайна»: Петербург отстал от Москвы по развитию из-за политики местной власти

pixabay.com Петербургские власти сделали все для отпугивания инвесторов, поэтому не стоит удивляться, если город вскоре будет на последнем месте в рейтинге по инвестиционной привлекательности, заявил глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

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