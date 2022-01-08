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В Якутске отчитались об отлове 337 бездомных собак

В Якутске отчитались об отлове 337 бездомных собак

Предпринятые меры по решению проблемы с распространением бездомных собак на территории Якутска с 29 декабря 2021 года по 8 января 2022 года позволили отловить собак, заявили в Управлении ГО и ЧС Якутска 8 января, сообщает пресс-служба ведомства.

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