В Якутске отчитались об отлове 337 бездомных собак

Предпринятые меры по решению проблемы с распространением бездомных собак на территории Якутска с 29 декабря 2021 года по 8 января 2022 года позволили отловить собак, заявили в Управлении ГО и ЧС Якутска 8 января, сообщает пресс-служба ведомства.