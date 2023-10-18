Секреты успешного проведения ритуалов: какие свечи выбирать и как с ними работать Алёна ЮрьеваРитуалы и обряды сопровождаются множеством символических актов, и свечи, безусловно, являются одними из наиболее мистических и важных инструментов в арсенале эзотериков.