Секреты успешного проведения ритуалов: какие свечи выбирать и как с ними работать Алёна ЮрьеваРитуалы и обряды сопровождаются множеством символических актов, и свечи, безусловно, являются одними из наиболее мистических и важных инструментов в арсенале эзотериков.
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