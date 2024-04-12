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«Задача-максимум для «Рубина» — стать чемпионами России». Министр спорта Татарстана — о главном клубе Казани

«Задача-максимум для «Рубина» — стать чемпионами России». Министр спорта Татарстана — о главном клубе Казани

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов во время проходящего в Москве Форума «Мы вместе. Спорт» поделился с «Плеймейкером» мнением о выступлениях «Рубина» в РПЛ-20223/24 и перспективах увеличения финансирования клуба на следующий сезон.

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