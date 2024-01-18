В 2024 году в Калужской области благоустроят 60 объектов

В России продлили действие проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. Программа по онлайн-выбору и последующему преображению территорий в самых разных уголках страны доказала свою эффективность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии